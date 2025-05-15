94-летний миллиардер Уоррен Баффетт напуган признаками старения

Американский инвестор Уоррен Баффетт признался, что возраст даёт о себе знать. 94-летний бизнесмен рассказал The Wall Street Journal, что ещё четыре года назад начала замечать признаки старения. В частности, его беспокоят проблемы с равновесием и памятью. Также всё более заметной становится разница в энергии и работоспособности между ним и его преемником, 62-летним Грегом Абелем.

«Разница в уровне энергии и в том, сколько он мог сделать за десятичасовой день, по сравнению с тем, что мог сделать я за десятичасовой день, — разница становилась всё более и более разительной», — подчеркнул он.

Баффетт также пожаловался на ухудшение зрения, отметив, что газеты теперь выглядят так, будто при печати экономили чернила.