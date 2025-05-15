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Регион
15 мая, 06:59

94-летний миллиардер Уоррен Баффетт напуган признаками старения

WSJ: Баффетт заявил, что из-за старения у него начались проблемы с памятью

Американский инвестор Уоррен Баффетт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Американский инвестор Уоррен Баффетт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Американский инвестор Уоррен Баффетт признался, что возраст даёт о себе знать. 94-летний бизнесмен рассказал The Wall Street Journal, что ещё четыре года назад начала замечать признаки старения. В частности, его беспокоят проблемы с равновесием и памятью. Также всё более заметной становится разница в энергии и работоспособности между ним и его преемником, 62-летним Грегом Абелем.

«Разница в уровне энергии и в том, сколько он мог сделать за десятичасовой день, по сравнению с тем, что мог сделать я за десятичасовой день, — разница становилась всё более и более разительной», — подчеркнул он.

Баффетт также пожаловался на ухудшение зрения, отметив, что газеты теперь выглядят так, будто при печати экономили чернила.

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Ранее стало известно, что в текущем 2025 году один из богатейших людей в мире Уоррен Баффетт покинет свой пост гендиректора холдинга Berkshire Hathaway. Окончательное решение через пару месяцев примет совет из 11 директоров. При этом бизнесмен планирует продолжить следить за делами компании.

Наталья Афонина
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