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15 мая, 06:56

«Аллея отказников»: Бойцы ВСУ развесили трупы «‎предателей» на деревьях под Сумами

«СВ»: Под Сумами появилась «аллея отказников» с телами бойцов ВСУ на деревьях

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

В Белопольского района Сумской области появилась «аллея отказников», на деревьях в которой развешены трупы украинских военнослужащих. Об этом сообщает проект «Северный ветер» со ссылкой на родственников погибших бойцов ВСУ.

Речь идет о бойцах 225-го отдельного штурмового полка Вооружённых Сил Украины, которые отказались воевать. Сама жуткая «аллея» представляет собой скопление деревьев, на которых, как утверждается, подвесили тела украинских солдат.

Дополнительным подтверждением этой версии, как заявляют авторы публикации, служат показания военнопленных, полученные в ходе предварительных допросов. Однако точное количество погибших «предателей», чьи тела якобы стали главной достопримечательностью этой «аллеи» неизвестно.

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Владимир Озеров
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