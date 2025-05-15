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15 мая, 08:15

Движение по трассе М-12 в сторону Казани открыли спустя 5,5 часа после ДТП

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / K-FK

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / K-FK

Движение по трассе М-12 «Восток» на 262-м километре открыто только по левой полосе спустя 5,5 часа после ДТП. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор» в своём телеграм-канале.

«Движение на 262 км М-12 «Восток» в сторону Казани открыто по левой полосе», — сказано в сообщении.

Причиной закрытия трассы стало дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на данном участке. Водителей просят быть предельно внимательными и следовать установленным знакам.

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Ранее врио губернатора Курской области Хинштейн сообщил, что на трассе Железногорск-Жуковец произошла жёсткая авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей. В результате погибли два человека, ещё 17 пострадали.

Владимир Озеров
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