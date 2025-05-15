Движение по трассе М-12 в сторону Казани открыли спустя 5,5 часа после ДТП

Движение по трассе М-12 «Восток» на 262-м километре открыто только по левой полосе спустя 5,5 часа после ДТП. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор» в своём телеграм-канале.

«Движение на 262 км М-12 «Восток» в сторону Казани открыто по левой полосе», — сказано в сообщении.

Причиной закрытия трассы стало дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на данном участке. Водителей просят быть предельно внимательными и следовать установленным знакам.