СК возбудил дело против гендиректора фирмы из Читы за хищение на гособоронзаказе

Военные следователи возбудили уголовное дело против Евгения Валеева, гендиректора читинского ООО «ЗабайкалАЗСсервис», по обвинению в хищении более 22 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

По данным следствия, Валеев, ответственный за хранение имущества по контракту, похитил его с августа по октябрь 2024 года, нанеся государству особо крупный ущерб.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и имущественных взысканий военными следователями на имущество Валеева наложен арест на общую сумму более 9 миллионов рублей», — сообщили в ГВСУ.

Расследование дела находится на контроле в главном военном следственном управлении СК РФ.