СК возбудил дело против гендиректора фирмы из Читы за хищение на гособоронзаказе
СК РФ. Фото © Life.ru
Военные следователи возбудили уголовное дело против Евгения Валеева, гендиректора читинского ООО «ЗабайкалАЗСсервис», по обвинению в хищении более 22 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.
По данным следствия, Валеев, ответственный за хранение имущества по контракту, похитил его с августа по октябрь 2024 года, нанеся государству особо крупный ущерб.
«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и имущественных взысканий военными следователями на имущество Валеева наложен арест на общую сумму более 9 миллионов рублей», — сообщили в ГВСУ.
Расследование дела находится на контроле в главном военном следственном управлении СК РФ.
Ранее СК РФ сообщил об аресте Ивана Дмитриева, руководителя компании «Креатив», по подозрению в хищении 650 миллионов рублей, выделенных на государственные оборонные контракты в Хабаровском крае. Против него возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборон заказа.