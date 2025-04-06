Фигурант дела победителя «Танцев со звёздами» признал вину

Глава ООО «Интертехника» Алексей Морохов, который является фигурантом дела о мошенничестве в отношении АО «Концерн Калашников», пошёл на сделку со следствием, признав свою вину. Информация следует из судебных документов, которые есть в распоряжении агентства РИА «Новости».

Напомним, директор «Интертехники» Алексей Морохов был отправлен в СИЗО в ноябре 2024 года. Следствие считает, что «Интертехника» поставляла заведомо бракованные части для боеприпасов. Причинённый действиями обвиняемого ущерб оценивается в 32 миллиона рублей. В начале апреля суд отправил под домашний арест учредителя компании «Интертехника» Алексея Леденёва — фигуранта дела о хищениях при поставках некачественных комплектующих для концерна «Калашников» в рамках выполнения гособоронзаказа. Леденёв — некогда известный российский дзюдоист. В 2010 году он стал победителем шоу «Танцы со звёздами» вместе с партнёршей и экс-возлюбленной Анастасией Стоцкой. Также он является участником шоу «Титаны».