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Регион
15 мая, 10:29

Найдена виновница смерти 6-летнего мальчика на тренировке по рукопашному бою в Приморье

В Приморье врача обвинили в смерти мальчика с патологий сердца на тренировке

В Приморье во время тренировки умер шестилетний мальчик. Обложка © Telegrm / Прокуратура Приморского края

В Приморье во время тренировки умер шестилетний мальчик. Обложка © Telegrm / Прокуратура Приморского края

В суд Приморского края направили уголовное дело по факту смерти шестилетнего мальчика во время тренировки по рукопашному бою. В гибели ребёнка обвиняют врача-педиатра КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», которая проглядела врождённую патологию сердца у юного пациента.

«Она обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. По версии следствия, врач с октября 2023 по январь 2024 года при прохождении медицинского осмотра проигнорировала результаты ЭКГ ребёнка 2018 года рождения, выявившие врождённую патологию сердца», говорится в сообщении.

Несмотря на диагноз ребёнка, ему всё равно выдали справку о здоровье и допустили к занятиям боксом и рукопашным боем. В итоге изнуряющие тренировки привели к острой сердечной недостаточности, вызвавшей смерть мальчика прямо во время занятий. Сама врач свою вину не признала.

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Напомним, что трагедия произошла ещё в феврале 2024 года. Шестилетний мальчик скончался в посёлке Тавричанка Надеждинского района во время тренировки. Врачи, приехавшие на место трагедии, провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти ребёнка не смогли.

Наталья Афонина
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