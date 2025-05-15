Найдена виновница смерти 6-летнего мальчика на тренировке по рукопашному бою в Приморье

В суд Приморского края направили уголовное дело по факту смерти шестилетнего мальчика во время тренировки по рукопашному бою. В гибели ребёнка обвиняют врача-педиатра КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», которая проглядела врождённую патологию сердца у юного пациента.

«Она обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. По версии следствия, врач с октября 2023 по январь 2024 года при прохождении медицинского осмотра проигнорировала результаты ЭКГ ребёнка 2018 года рождения, выявившие врождённую патологию сердца», — говорится в сообщении.

Несмотря на диагноз ребёнка, ему всё равно выдали справку о здоровье и допустили к занятиям боксом и рукопашным боем. В итоге изнуряющие тренировки привели к острой сердечной недостаточности, вызвавшей смерть мальчика прямо во время занятий. Сама врач свою вину не признала.