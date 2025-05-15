«Свои же собратья...» Раскрыта причина гибели большинства пленных солдат ВСУ

Множество украинских военнослужащих, которые сдавались в плен российским войскам, погибли из-за обстрелов со стороны своих же сослуживцев во время попыток эвакуации с линии фронта. Об этом сообщил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ. По его словам, эвакуация украинских пленных всегда представляла опасность и для российских военнослужащих.

«Взять в плен украинских бойцов было, наверное, не столь тяжело, как их непосредственно вывезти с передовой в наш тыл. Потому что большая часть тех бойцов, которые сдались, они были убиты своими же собратьями», — сказал Алаудинов РИА «Новости».