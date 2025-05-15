В продукции бренда «Петелинка» нашли сальмонеллу

В фарше, шницеле и курином филе бренда «Петелинка» обнаружили бактерию сальмонеллу. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы в трёх магазинах сети «Пятёрочка» в Зеленограде. Результаты показали наличие сальмонеллы в «Шницеле охлаждённом», «Фарше премиум из филе» и «Кубиках из филе охлаждённых».

Продукцию, где нашли сальмонеллу, изготавливает АО «Куриное царство». Эта компания входит в крупнейшую группу «Черкизово», которая выпускает мясную продукцию. Курица бренда «Петелинка» продаётся в сетевых магазинах «Лента», «Магнит», «Ашан» и других.