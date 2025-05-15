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15 мая, 10:28

В продукции бренда «Петелинка» нашли сальмонеллу

SHOT ПРОВЕРКА: В фарше и курином филе бренда «Петелинка» нашли сальмонеллу

Фото © ТАСС / «Ведомости» / Евгений Разумный

Фото © ТАСС / «Ведомости» / Евгений Разумный

В фарше, шницеле и курином филе бренда «Петелинка» обнаружили бактерию сальмонеллу. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы в трёх магазинах сети «Пятёрочка» в Зеленограде. Результаты показали наличие сальмонеллы в «Шницеле охлаждённом», «Фарше премиум из филе» и «Кубиках из филе охлаждённых».

Продукцию, где нашли сальмонеллу, изготавливает АО «Куриное царство». Эта компания входит в крупнейшую группу «Черкизово», которая выпускает мясную продукцию. Курица бренда «Петелинка» продаётся в сетевых магазинах «Лента», «Магнит», «Ашан» и других.

Антибиотики, листерию и сальмонеллы нашли в мясных продуктах из Саратова
Антибиотики, листерию и сальмонеллы нашли в мясных продуктах из Саратова

Ранее сообщалось, что крупнейший мясокомбинат Урала поймали на производстве опасной мясной продукции. В говяжьем фарше «Премиум» с этого предприятия обнаружили сальмонеллу. Проба была взята в одном из магазинов Екатеринбурга.

Никита Никонов
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