Минобороны опубликовало видео поднятия флага России над Торским в ДНР
Министерство обороны России показало кадры освобождения населённого пункта Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Военное ведомство опубликовало видео-момент, когда бойцы ВС РФ подняли флаги над освобождённой территорией.
ВС РФ освободили населённый пункт Торское в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России
«В активных наступательных действиях участвовали военнослужащие штурмовых подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад», — говорится в сообщении.
Наши парни смогли уничтожить боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских формирований с использованием ударных БПЛА. Затем штурмовые группы зачистили населённый пункт от остатков подразделений ВСУ.
Напомним, что об освобождении пункта Торское стало известно сегодня, 15 мая. Взять под свой контроль данную территорию смогли бойцы«Западной» группировки ВС РФ и «Центра». Кроме того, наши парни освободили в Донецкой Народной Республики ещё и населённый пункт Новоалександровка.
Telegram / Минобороны России