Наши парни смогли уничтожить боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских формирований с использованием ударных БПЛА. Затем штурмовые группы зачистили населённый пункт от остатков подразделений ВСУ.

Напомним, что об освобождении пункта Торское стало известно сегодня, 15 мая. Взять под свой контроль данную территорию смогли бойцы«Западной» группировки ВС РФ и «Центра». Кроме того, наши парни освободили в Донецкой Народной Республики ещё и населённый пункт Новоалександровка.