Суд Москвы оштрафовал «Медузу»* на 400 тысяч рублей по закону об иноагентах

Проект «Медуза»* (новостное издание) был оштрафован на 400 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранных агентов. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы SIA «Medusa Project»* признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Ранее Life.ru сообщал, что Лефортовский суд Москвы признал ложными и порочащими честь главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной заявления дизайнера Артемия Лебедева в интервью блогеру Юрию Дудю**. Обоих обязали выплатить ей моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей: 200 тысяч с Дудя**, 300 — с Лебедева. Изначально руководитель ЛБИ хотела взыскать с них 10 миллионов.