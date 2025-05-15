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Регион
15 мая, 11:04

Суд Москвы оштрафовал «Медузу»* на 400 тысяч рублей по закону об иноагентах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Проект «Медуза»* (новостное издание) был оштрафован на 400 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранных агентов. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы SIA «Medusa Project»* признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», — говорится в публикации.

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Ранее Life.ru сообщал, что Лефортовский суд Москвы признал ложными и порочащими честь главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной заявления дизайнера Артемия Лебедева в интервью блогеру Юрию Дудю**. Обоих обязали выплатить ей моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей: 200 тысяч с Дудя**, 300 — с Лебедева. Изначально руководитель ЛБИ хотела взыскать с них 10 миллионов.

* Организация включена в перечень иностранных агентов Минюста РФ, её деятельность признана нежелательной на территории РФ.

** Находится в списке иноагентов Минюста России.

Юрий Лысенко
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