Песков: Командующие группировками ВС РФ доложили Путину о ситуации на передовой

Командующие группировками ВС РФ в зоне СВО в ходе совещания доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации на передовой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они [командующие группировками в зоне СВО] участвовали для того, чтобы доложить о состоянии дел по направлениям на линии боевого соприкосновения», — сказал представитель Кремля.