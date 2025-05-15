Песков: Командующие группировками ВС РФ доложили Путину о ситуации на передовой
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Командующие группировками ВС РФ в зоне СВО в ходе совещания доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации на передовой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Они [командующие группировками в зоне СВО] участвовали для того, чтобы доложить о состоянии дел по направлениям на линии боевого соприкосновения», — сказал представитель Кремля.
Напомним, ранее в Кремле сообщили, что глава государства перед переговорами в Стамбуле провёл совещание с представителями Минобороны и МИД. Во встрече приняли участие не только члены российской переговорной группы, но и ключевые фигуры силового блока и дипведомства. Среди них глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников.