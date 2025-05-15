Кремль показал, чем занят Путин в день переговоров России и Украины в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Промсвязьбанка (ПСБ) Петром Фрадковым, сообщили в пресс-службе Кремля. Последний доложил главе государства о деятельности банка по сопровождению гособоронзаказа и кредитованию оборонных предприятий, а также о программах поддержки ветеранов боевых действий и сотрудников ОПК, включая льготную ипотеку.

Владимир Путин и Пётр Фрадков. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Не ограничиваемся только темой банковского сопровождения. Есть перечень небанковских сервисов, который нам показался очень востребованным. Например, правовая помощь. Создано даже спецподразделение «ПСБ-Право», которое в основном бесплатно предоставляет юридические консультации и людям, и компаниям», — добавил Фрадков.

Только за 2024 год было оказано 30 тысяч таких консультаций, добавил он. По его словам, развиваются и неожиданные направления. Например, заработал в новых регионах маркетплейс «ПСБ Маркет», что говорит о перестройке на мирный формат жизни населения.