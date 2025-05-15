«Евросоюз – спонсор нацизма!»: Сходку послов ЕС освистали на входе в «Метрополь» в Москве

В Москве проходит конференция с участием послов стран Евросоюза в рамках Дня Европы. Однако российские активисты встретили зарубежных дипломатов у входа в отель «Метрополь» лозунгами «Евросоюз — спонсор нацизма» и «Политики ЕС — наследники СС». Кадрами делится SHOT.

Активисты встречают послов ЕС. Видео © Telegram / SHOT

Как утверждается, европейские чиновники собрались обсудить российскую политику, в очередной раз обвинив Москву в «агрессии». Среди приглашённых были и представители западных НКО. Со вступительным словом в самом начале мероприятия на трибуну вышел посол ЕС в России Ролан Галараг. Он сразу обозначил рамки дискуссии, выразив поддержку Украине и осудив спецоперацию. Галараг также агрессивно отреагировал на активистов у «Метрополя», назвав их «кучкой людей», которые якобы вовсе не транслируют мнение всего русского народа.