«Евросоюз – спонсор нацизма!»: Сходку послов ЕС освистали на входе в «Метрополь» в Москве
В Москве активисты устроили митинг против встречи послов ЕС, осуждающих СВО
В Москве проходит конференция с участием послов стран Евросоюза в рамках Дня Европы. Однако российские активисты встретили зарубежных дипломатов у входа в отель «Метрополь» лозунгами «Евросоюз — спонсор нацизма» и «Политики ЕС — наследники СС». Кадрами делится SHOT.
Активисты встречают послов ЕС. Видео © Telegram / SHOT
Как утверждается, европейские чиновники собрались обсудить российскую политику, в очередной раз обвинив Москву в «агрессии». Среди приглашённых были и представители западных НКО. Со вступительным словом в самом начале мероприятия на трибуну вышел посол ЕС в России Ролан Галараг. Он сразу обозначил рамки дискуссии, выразив поддержку Украине и осудив спецоперацию. Галараг также агрессивно отреагировал на активистов у «Метрополя», назвав их «кучкой людей», которые якобы вовсе не транслируют мнение всего русского народа.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны проявляют беспокойство в связи с глобальной консолидацией вокруг мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. По его словам, западных политиков нервирует 9 Мая, отсюда все попытки переписать историю и навязать некий День Европы в эти же даты.
Telegram / SHOT