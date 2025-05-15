Турецкие СМИ сообщили о встрече делегаций России и Украины, но российские опровергли начало переговоров

TRT Haber сообщил, что в Стамбуле якобы началась встреча делегаций России и Украины. При этом по информации RT, эта информация не соответствует действительности. К тому же, Владимир Зеленский ещё не вылетел из Анкары после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.