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15 мая, 13:09

Турецкие СМИ сообщили о встрече делегаций России и Украины, но российские опровергли начало переговоров

RT: Переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле пока не начались

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

TRT Haber сообщил, что в Стамбуле якобы началась встреча делегаций России и Украины. При этом по информации RT, эта информация не соответствует действительности. К тому же, Владимир Зеленский ещё не вылетел из Анкары после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Напомним, на сегодня, 15 мая, в Стамбуле были намечены переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Мединский, также в составе — замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. От Украины приедут глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак с двумя заместителями.

Александра Вишнякова
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