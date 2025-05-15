Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин продлил план обороны Российской Федерации ещё на два года. Теперь он будет действовать вплоть до 2027 года. Данный указ опубликовали на официальном портале правовых актов. До этого план обороны действовал с 2021 по 2025 годы.
«Слова «на 2021–2025 годы» заменить словами «на 2021–2027 годы», — говорится в опубликованном документе.
Ранее Владимиру Путину сообщили о ситуации на передовой в ходе очередного совещания. Перед российским лидером с докладом выступили командующие группировками ВС РФ в зоне СВО.