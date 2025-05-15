«Не гадать, а делать»: Лавров объяснил Зеленскому, что крики с трибун — это не дипломатия
Лавров: Крики Зеленского в микрофон не являются дипломатией
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Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что дипломатия подразумевает профессиональную деятельность, а не выкрикивание требований, как это делает Владимир Зеленский. Так он прокомментировал условие лидера киевского режима о том, чтобы президент РФ Владимир Путин лично прибыл на переговоры в Стамбул.
«Дипломатия — она ведь не про то, чтобы гадать, а про то, чтобы делать. А чтобы делать, надо это делать профессионально. А профессионально — значит, не как Зеленский в микрофон кричать, требуя, чтобы [президент России Владимир] Путин лично ко мне сюда приехал, а заниматься реальными делами», — сказал он на заседании дипломатического клуба.
Ранее Лавров заявил, что Владимир Зеленский делал громкие заявления по поводу переговоров в Стамбуле, в том числе выдвигал требование о приезде Путина. Однако западные партнёры объяснили ему, что не стоит вести себя необдуманно и мешать переговорному процессу. Дипломат также назвал лидера режима «жалким человеком».