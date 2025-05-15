Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что дипломатия подразумевает профессиональную деятельность, а не выкрикивание требований, как это делает Владимир Зеленский. Так он прокомментировал условие лидера киевского режима о том, чтобы президент РФ Владимир Путин лично прибыл на переговоры в Стамбул.

«Дипломатия — она ведь не про то, чтобы гадать, а про то, чтобы делать. А чтобы делать, надо это делать профессионально. А профессионально — значит, не как Зеленский в микрофон кричать, требуя, чтобы [президент России Владимир] Путин лично ко мне сюда приехал, а заниматься реальными делами», — сказал он на заседании дипломатического клуба.