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Регион
15 мая, 10:21

Лавров назвал интригой ситуацию вокруг переговоров в Стамбуле

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

В Стамбуле разворачивается настоящая интрига в ожидании переговоров российской и украинской делегаций. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время торжественного заседания Дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».

«У всех, конечно, сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая сейчас разворачивается в Стамбуле буквально в эти часы и минуты», — подчеркнул российский министр.

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Напомним, 15 мая в Стамбуле должна пройти встреча российской и украинской делегаций. Нашу страну на переговорах возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Владимир Зеленский тем временем заявил, что сначала встретится в Анкаре с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Самолёт киевского политика уже приземлился в Турции.

Татьяна Миссуми
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