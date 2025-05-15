Лавров назвал интригой ситуацию вокруг переговоров в Стамбуле

В Стамбуле разворачивается настоящая интрига в ожидании переговоров российской и украинской делегаций. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время торжественного заседания Дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».

«У всех, конечно, сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая сейчас разворачивается в Стамбуле буквально в эти часы и минуты», — подчеркнул российский министр.