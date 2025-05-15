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Регион
15 мая, 13:49

В России ограничат продажу самогонных аппаратов

Росалкогольтабакконтроль хочет ужесточить продажу самогонных аппаратов

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В России задумались ограничить продажу самогонных аппаратов, соответствующее постановление готовят Минфин и Росалкогольтабакконтроль. Об этом заявил заместитель руководителя последнего ведомства Юрий Васильченко на Всероссийском форуме институтов гражданского общества в сфере антиалкогольной политики.

«Служба участвует также в разработке предложений об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи самогонных аппаратов, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами. Соответствующий проект постановления готовится службой во взаимодействии с Минфином и заинтересованными органами власти», — объяснил он.

Госдума рассмотрит проект закона о запрете рекламы самогонных аппаратов
Госдума рассмотрит проект закона о запрете рекламы самогонных аппаратов

Ранее эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов заявил, что в России вырос спрос на самогонные аппараты. По его данным, домашний самогон составляет около 20% от всего потребления крепких напитков.

Татьяна Миссуми
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