В России ограничат продажу самогонных аппаратов

В России задумались ограничить продажу самогонных аппаратов, соответствующее постановление готовят Минфин и Росалкогольтабакконтроль. Об этом заявил заместитель руководителя последнего ведомства Юрий Васильченко на Всероссийском форуме институтов гражданского общества в сфере антиалкогольной политики.

«Служба участвует также в разработке предложений об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи самогонных аппаратов, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами. Соответствующий проект постановления готовится службой во взаимодействии с Минфином и заинтересованными органами власти», — объяснил он.