В России ограничат продажу самогонных аппаратов
Росалкогольтабакконтроль хочет ужесточить продажу самогонных аппаратов
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В России задумались ограничить продажу самогонных аппаратов, соответствующее постановление готовят Минфин и Росалкогольтабакконтроль. Об этом заявил заместитель руководителя последнего ведомства Юрий Васильченко на Всероссийском форуме институтов гражданского общества в сфере антиалкогольной политики.
«Служба участвует также в разработке предложений об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи самогонных аппаратов, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами. Соответствующий проект постановления готовится службой во взаимодействии с Минфином и заинтересованными органами власти», — объяснил он.
Ранее эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов заявил, что в России вырос спрос на самогонные аппараты. По его данным, домашний самогон составляет около 20% от всего потребления крепких напитков.