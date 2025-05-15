Десятки девушек зачаровали Трампа арабским танцем волос «халиджи» в ОАЭ

Президент США Дональд Трамп приехал в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) в рамках своего ближневосточного турне. Американского лидера встретили девушки, исполнившие танец волос «халиджи». Соответствующие кадры опубликовала советник главы США по связям с общественностью Марго Мартин в своём аккаунте в социальной сети X.

Трампа встретили в ОАЭ традиционным танцем волос «халиджи». Видео © Х / MargoMartin47

На видео запечатлена церемония с участием девушек, исполняющих традиционный танец «халиджи», который очень популярен в арабских странах Персидского залива и часто исполняется на свадьбах и при встрече высокопоставленных гостей. Характерной чертой «халиджи» является опускание головы и тряска волосами, именно так девушки приветствовали американского лидера. За танцовщицами стоял почётный караул, демонстрируя владение саблями.

«Церемония приветствия в ОАЭ продолжается!», — написала Марго Мартин.

Самолёт Трампа приземлился сегодня, 15 мая, в Абу-Даби, где его также встретил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Сообщается, что в ближайшее время американский лидер посетит мечеть шейха Заеда в Абу-Даби и поедет на официальный приём в президентский дворец Каср аль-Ватан, после которого состоится торжественный ужин.