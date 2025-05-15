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15 мая, 14:30

Десятки девушек зачаровали Трампа арабским танцем волос «халиджи» в ОАЭ

Трампа встретили в ОАЭ девушки, исполнившие танец волос «халиджи»

Дональд Трамп прилетел в ОАЭ. Обложка © Х / MargoMartin47

Дональд Трамп прилетел в ОАЭ. Обложка © Х / MargoMartin47

Президент США Дональд Трамп приехал в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) в рамках своего ближневосточного турне. Американского лидера встретили девушки, исполнившие танец волос «халиджи». Соответствующие кадры опубликовала советник главы США по связям с общественностью Марго Мартин в своём аккаунте в социальной сети X.

Трампа встретили в ОАЭ традиционным танцем волос «халиджи». Видео © Х / MargoMartin47

На видео запечатлена церемония с участием девушек, исполняющих традиционный танец «халиджи», который очень популярен в арабских странах Персидского залива и часто исполняется на свадьбах и при встрече высокопоставленных гостей. Характерной чертой «халиджи» является опускание головы и тряска волосами, именно так девушки приветствовали американского лидера. За танцовщицами стоял почётный караул, демонстрируя владение саблями.

«Церемония приветствия в ОАЭ продолжается!», — написала Марго Мартин.

Самолёт Трампа приземлился сегодня, 15 мая, в Абу-Даби, где его также встретил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Сообщается, что в ближайшее время американский лидер посетит мечеть шейха Заеда в Абу-Даби и поедет на официальный приём в президентский дворец Каср аль-Ватан, после которого состоится торжественный ужин.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт не будет урегулирован пока он не встретится с Владимром Путиным. Прогресс в киевском вопросе можно будет наблюдать только в данном случае. Об этом американский лидер заявил во время разговора с журналистами.

Наталья Афонина
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