ВЦИОМ прогнозирует усиление миграционных потоков из Африки и Индостана
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Глобальные миграционные процессы претерпевают значительные изменения, о чём свидетельствует новый доклад ВЦИОМ «Футурологический конгресс — 2036. Демография». Аналитики прогнозируют усиление миграционных потоков из стран Африки и Индостана в ближайшие десятилетия, что обусловлено комплексом факторов. Основными движущими силами миграции станут сохраняющаяся демографическая диспропорция, геополитическая нестабильность и ухудшающиеся экологические условия, включая последствия климатических изменений и дефицит водных ресурсов.
Исследование выявляет растущую поляризацию в подходах различных государств к миграционной политике. Одни страны, преимущественно развивающиеся, сталкиваются с проблемой «утечки мозгов» и оттока трудоспособного населения. Другие, главным образом развитые государства, вынуждены реагировать на вызовы, связанные с массовым притоком мигрантов, что создаёт нагрузку на социальную инфраструктуру и порождает культурно-социальную напряжённость. Особую озабоченность экспертов вызывает феномен формирования замкнутых этнических анклавов и связанные с этим риски социальной дезинтеграции.
В глобальном контексте отмечается ужесточение миграционных режимов в традиционных странах-реципиентах, таких, как США, Великобритания и Австралия. Эти государства вводят дополнительные ограничения для иностранных студентов, особенно из Китая и России, мотивируя это как политическими, так и экономическими соображениями. Параллельно наблюдается рост протекционистских настроений в миграционной политике многих стран.
Российская Федерация, согласно выводам исследования, демонстрирует комплексный подход к регулированию миграционных процессов. С одной стороны, разрабатываются программы привлечения высококвалифицированных специалистов и их адаптации. С другой — усиливается контроль за трудовой миграцией, о чём свидетельствуют последние законодательные инициативы. Такой дуализм отражает необходимость балансировать между экономическими потребностями в рабочей силе и задачами обеспечения национальной безопасности.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России стали тестировать знание русского языка среди детей из семей мигрантов. 81% из них не был допущены к экзамену из-за отсутствия нужных документов и прочих причин. Что касается успешности сдачи, картина тоже нерадостная: из почти двух тысяч заявившихся успешно прошли тестирование только 27 детей, сообщили в Рособрнадзоре.