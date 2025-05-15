ВЦИОМ прогнозирует усиление миграционных потоков из Африки и Индостана

Глобальные миграционные процессы претерпевают значительные изменения, о чём свидетельствует новый доклад ВЦИОМ «Футурологический конгресс — 2036. Демография». Аналитики прогнозируют усиление миграционных потоков из стран Африки и Индостана в ближайшие десятилетия, что обусловлено комплексом факторов. Основными движущими силами миграции станут сохраняющаяся демографическая диспропорция, геополитическая нестабильность и ухудшающиеся экологические условия, включая последствия климатических изменений и дефицит водных ресурсов.

Исследование выявляет растущую поляризацию в подходах различных государств к миграционной политике. Одни страны, преимущественно развивающиеся, сталкиваются с проблемой «утечки мозгов» и оттока трудоспособного населения. Другие, главным образом развитые государства, вынуждены реагировать на вызовы, связанные с массовым притоком мигрантов, что создаёт нагрузку на социальную инфраструктуру и порождает культурно-социальную напряжённость. Особую озабоченность экспертов вызывает феномен формирования замкнутых этнических анклавов и связанные с этим риски социальной дезинтеграции.

В глобальном контексте отмечается ужесточение миграционных режимов в традиционных странах-реципиентах, таких, как США, Великобритания и Австралия. Эти государства вводят дополнительные ограничения для иностранных студентов, особенно из Китая и России, мотивируя это как политическими, так и экономическими соображениями. Параллельно наблюдается рост протекционистских настроений в миграционной политике многих стран.