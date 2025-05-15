Член Совета Федерации Андрей Климов заявил, что Владимир Зеленский, будучи выходцем из актёрской профессии, продолжает вести себя согласно своему сценическому образу. Климов считает, что такой стиль поведения не соответствует серьёзности глобальных вызовов. Так он отреагировал на высказывания Зеленского, адресованные российскому президенту Владимиру Путину, касающиеся визита в Турцию.

«Понятно, что Зеленский — актёр. Ему пишут речи где-то на Западе, и он, вероятно, служит на какие-то спецслужбы в прямом смысле этого слова», — заявил сенатор Lenta.ru.

Климов отметил, что для лидера киевского режима большое значение имеет немедленная реакция публики на его высказывания. Также он подчеркнул, что такого рода поведение не связано с политической деятельностью, и, по его мнению, Зеленский не стал по-настоящему политиком, а лишь играет роль лидера страны.