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15 мая, 19:31

Львова-Белова помогла 15-летнему мальчику и его отцу воссоединиться на Украине

Воссоединившиеся юноша и отец. Обложка © Telegram / Мария Львова-Белова

Воссоединившиеся юноша и отец. Обложка © Telegram / Мария Львова-Белова

15-летний подросток из Херсонской области воссоединился с отцом на Украине при содействии уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Как сообщила детский омбудсмен в своём Telegram-канале, мальчик остался без матери, которая скончалась в январе 2022 года после продолжительной болезни, и проживал с другими родственниками, но стремился переехать к отцу.

«Мальчик жил с мамой в Херсонской области. К большому сожалению, в начале января 2022 года женщина после продолжительной болезни скончалась, ребёнок остался с тётей, бабушкой и дедушкой. Но хотел переехать к отцу. В процессе воссоединения серьёзную поддержку оказали Государство Катар, Международный Комитет Красного Креста, представители профильных ведомств»,написала омбудсмен.

Львова-Белова напомнила, что это уже не первый случай успешного воссоединения семей в сложных условиях. Всего при её содействии 21 ребёнок из 14 семей смог вернуться к родственникам в России, а 101 ребёнок из 81 семьи — на Украину и в третьи страны. Сегодняшнее событие знаменует ещё один шаг в гуманитарной работе по сохранению семейных связей в условиях продолжающегося конфликта.

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Ещё двум девочкам удалось вернуться домой в России с Украины благодаря стараниям Марии Львовой-Беловой и посредничеству Катара в феврале этого года. В последние годы две 12-летние сестры жили в Незалежной с бабушкой и дедушкой, а их мама работала в РФ и время от времени приезжала. Февраль 2022 года лишил её этой возможности, девочки оказались разлучены с матерью на три года.

Юрий Лысенко
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