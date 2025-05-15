Львова-Белова помогла 15-летнему мальчику и его отцу воссоединиться на Украине

15-летний подросток из Херсонской области воссоединился с отцом на Украине при содействии уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Как сообщила детский омбудсмен в своём Telegram-канале, мальчик остался без матери, которая скончалась в январе 2022 года после продолжительной болезни, и проживал с другими родственниками, но стремился переехать к отцу.

«Мальчик жил с мамой в Херсонской области. К большому сожалению, в начале января 2022 года женщина после продолжительной болезни скончалась, ребёнок остался с тётей, бабушкой и дедушкой. Но хотел переехать к отцу. В процессе воссоединения серьёзную поддержку оказали Государство Катар, Международный Комитет Красного Креста, представители профильных ведомств», — написала омбудсмен.

Львова-Белова напомнила, что это уже не первый случай успешного воссоединения семей в сложных условиях. Всего при её содействии 21 ребёнок из 14 семей смог вернуться к родственникам в России, а 101 ребёнок из 81 семьи — на Украину и в третьи страны. Сегодняшнее событие знаменует ещё один шаг в гуманитарной работе по сохранению семейных связей в условиях продолжающегося конфликта.