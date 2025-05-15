Зеленский заявил о наступлении ВС России по всем фронтам
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимир Зеленский сообщил, что российские войска ведут наступление по всем фронтам. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По его словам, основное усилие российская армия сейчас сосредотачивает на Сумском направлении, где, как утверждает Зеленский, задействовано около 67 тысяч российских солдат.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о значительном продвижении российских сил на Донецком направлении. Согласно его словам, между населёнными пунктами Димитров (по-украински — Мирноград) и Дзержинск (украинское название — Торецк) была прорвана мощная линия обороны украинских вооружённых сил.