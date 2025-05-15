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Регион
15 мая, 17:41

Зеленский заявил о наступлении ВС России по всем фронтам

Владимир Зеленский. Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский сообщил, что российские войска ведут наступление по всем фронтам. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, основное усилие российская армия сейчас сосредотачивает на Сумском направлении, где, как утверждает Зеленский, задействовано около 67 тысяч российских солдат.

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Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о значительном продвижении российских сил на Донецком направлении. Согласно его словам, между населёнными пунктами Димитров (по-украински — Мирноград) и Дзержинск (украинское название — Торецк) была прорвана мощная линия обороны украинских вооружённых сил.

Александра Мышляева
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