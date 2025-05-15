Зеленский заявил о наступлении ВС России по всем фронтам

Владимир Зеленский сообщил, что российские войска ведут наступление по всем фронтам. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, основное усилие российская армия сейчас сосредотачивает на Сумском направлении, где, как утверждает Зеленский, задействовано около 67 тысяч российских солдат.