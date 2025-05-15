ИД «АиФ» представил проект «Наше наследие. Сохранённое и возрождённое»

В Санкт-Петербурге состоялась презентация мультимедийного проекта «Наше наследие. Сохранённое и возрождённое», посвящённого восстановлению разрушенных в годы войны дворцовых комплексов. Проект реализован издательским домом «Аргументы и факты» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Главный редактор aif.ru Михаил Чкаников отметил, что восстановление разрушенных ценностей демонстрирует гуманистическую суть российской цивилизации. Он подчеркнул, что европейская культура, создавшая эти дворцы, сама же их и уничтожила, что показывает двойственность европейской цивилизации, сочетающей в себе как гений, так и злодейство.

Проект охватывает несколько знаковых объектов, включая Большой Петергофский дворец, Гатчинский, Павловский, Александровский и Екатерининский дворцы, а также Тверскую художественную галерею.

Большой Петергофский дворец. Фото © АиФ / Проект «Наше наследие. Сохранённое и возрождённое»

Павловский дворец. Фото © АиФ / Проект «Наше наследие. Сохранённое и возрождённое»

Екатерининский дворец. Фото © АиФ / Проект «Наше наследие. Сохранённое и возрождённое»

Гатчинский дворец. Фото © АиФ / Проект «Наше наследие. Сохранённое и возрождённое»

Александровский дворец. Фото © АиФ / Проект «Наше наследие. Сохранённое и возрождённое»

Директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова заявила, что раны Великой Отечественной войны до сих пор затягиваются. Она особо отметила ценность проекта, который сохраняет память о конкретных людях, веривших в Победу и восстановление разрушенных дворцов.

Ольга Таратынова, директор ГМЗ «Царское Село». Фото © АиФ / Сергей Вдовин

Директор Павловского музея-заповедника Вера Дементьева обратила внимание на необходимость борьбы с фальсификацией истории. Она подчеркнула, что появились спекуляции, будто оккупанты пытались сохранить культурные ценности, тогда как их настоящей целью был грабёж. Дементьева напомнила, что о разорённом Павловске говорили даже на Нюрнбергском трибунале.

Вера Дементьева, директор Павловского музея-заповедника. Фото © АиФ / Сергей Вдовин

На сайте проекта «Наше наследие. Сохранённое и возрождённое» представлены интерактивные материалы, включая карту, виртуальные туры, архивные документы и документальный фильм. Проект наглядно показывает подвиг ленинградских реставраторов, которые в послевоенные годы, несмотря на разруху, возродили уничтоженные шедевры архитектуры.

Председатель Комитета по печати Санкт-Петербурга Владимир Рябовол отметил важность проекта для молодого поколения, которое должно знать, как специалисты по крупицам восстанавливали разрушенное наследие. Он подчеркнул, что многие музеи-заповедники были фактически возрождены заново благодаря самоотверженному труду реставраторов.

Председатель Комитета по печати Санкт-Петербурга Владимир Рябовол. Фото © АиФ / Сергей Вдовин

Директор ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков заявил, что нет ничего важнее сохранения памяти о людях, которые в нечеловеческих условиях восстанавливали разрушенный фашистами музей. Он отметил разнообразие форматов, в которых сегодня рассказывается об истории Петергофа.

Роман Ковриков, генеральный директор ГМЗ «Петергоф». Фото © АиФ / Сергей Вдовин

Советник председателя Комитета по охране памятников Юлия Бахарева привела статистику: из 300 зданий, находившихся под охраной в сентябре 1942 года, 200 получили тяжёлые повреждения. Она подчеркнула, что утраты могли быть ещё больше, если бы не героические усилия сотрудников музеев.

Юлия Бахарева, советник председателя Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников. Фото © АиФ / Сергей Вдовин

Заместитель генерального директора Союза реставраторов Олеся Чайникова рассказала, что ленинградские реставраторы совершили невозможное — без достаточной научной базы и ресурсов начали возрождать целые дворцово-парковые комплексы. Она выразила безмерную благодарность послевоенным реставраторам за их подвиг.

Презентация проекта «Наше наследие. Сохранённое и возрождённое». Фото © АиФ / Сергей Вдовин