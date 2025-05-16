В Госдуме призвали продумать возвращение отопления при заморозках

В России необходимо пересмотреть механизм возвращения отопления при резком похолодании. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Депутат выразил недовольство тем, что каждое майское отключение отопления заставляет людей искать способы обогрева за свой счёт.

«Необходимо обновить нормативы и механизм возвращения отопления при внезапном наступлении холодов — с обязанностью органов власти реагировать не на бумажные нормы, а на реальные метеоусловия», — приводит комментарий Гаврилова агентство РИА «Новости».

Гаврилов напомнил, что май 2025 года стал неприятным сюрпризом для жителей Центральной России. После кратковременного потепления, послужившего причиной отключения отопления, вновь пришли заморозки.