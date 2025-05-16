Европейские чиновники испытывают тревогу из-за возможного союза премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и лидера румынской националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симиона. Они могут объединить силы, чтобы препятствовать военной поддержке Зеленского со стороны Евросоюза. Об этом сообщает американское издание Politico.

«Европейские чиновники чрезвычайно обеспокоены тем, что 38-летний... [Симион] присоединится к... Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию», — говорится в статье.

Автор отмечает, что возможное объединение Румынии с Венгрией и Словакией против Украины станет «горьким ударом». Бухарест всегда оставался «стойким приверженцем ЕС и НАТО».