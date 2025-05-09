Кандидат в лидеры Румынии Симион потребовал от Киева компенсацию за ЗРК Patriot

Победивший в первом туре президентских выборов в Румынии Джордже Симион потребовал от Украины компенсации затрат, связанных с оказанной военной помощью, включая поставку зенитно-ракетного комплекса Patriot. Выступая в эфире телеканала Digi24, политик выразил уверенность, что Бухарест имеет право на взаимную выгоду.

«Мы хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях. За систему Patriot, подаренную Клаусом Йоханнисом, и другие расходы, которые румыны обеспечили из своего кармана», — подчеркнул политик.

Он также пообещал, что в случае своего избрания Румыния не будет безвозмездно оказывать помощь другим государствам. На вопрос же о возможном продолжении военных поставок Украине и голосовании по таким вопросам в рамках Европейского союза Симион не дал точного ответа. При этом политик дал понять, что его взгляды во многом совпадают с позицией президента США Дональда Трампа.