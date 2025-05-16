Белгородца осудили на 16 лет за госизмену и подготовку теракта

48-летний житель Белгорода Юрий Ярошенко получил 16 лет лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта против российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно материалам дела, Ярошенко, действуя по собственной инициативе, передавал Украине информацию о расположении систем ПВО Министерства обороны России и маршрутах передвижения российских военных. Его признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая государственную измену и покушение на участие в деятельности террористической организации.

Кроме того, выяснилось, что мужчина планировал отравить продукты питания, предназначенные для бойцов СВО. В итоге суд назначил ему наказание в виде 16 лет колонии, из которых три года он проведёт в тюрьме, а также штраф в размере 100 тысяч рублей.