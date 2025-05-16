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15 мая, 23:38

Жителя Камчатки подозревают в реабилитации нацизма за комментарий в Сети

Следственный комитет. Обложка © Life.ru

Следственный комитет. Обложка © Life.ru

Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за реабилитацию нацизма, сообщает пресс-служба ведомства. 40-летнему мужчине вменили часть 2 статьи 354.1 УК.

«С декабря 2023 года по апрель 2024 подозреваемый разместил в одном из мессенджеров комментарии, содержащие положительную оценку насильственных действий, признанных приговором Международного военного трибунала преступлением против человечности»,указано в сообщении СК.

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Следователи добавили, что оперативное сопровождение по делу проводят сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю.

Ранее Life.ru сообщал, как ФСБ пресекла серию вооружённых нападений на российские школы. В результате оперативных действий задержали шесть человек.

Лия Мурадьян
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