Жителя Камчатки подозревают в реабилитации нацизма за комментарий в Сети

Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за реабилитацию нацизма, сообщает пресс-служба ведомства. 40-летнему мужчине вменили часть 2 статьи 354.1 УК.

«С декабря 2023 года по апрель 2024 подозреваемый разместил в одном из мессенджеров комментарии, содержащие положительную оценку насильственных действий, признанных приговором Международного военного трибунала преступлением против человечности», — указано в сообщении СК.

Следователи добавили, что оперативное сопровождение по делу проводят сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю.