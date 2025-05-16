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Регион
16 мая, 01:46

FT: Украина потеряла сотни миллионов долларов при нелегальной закупке оружия

VBMR Griffon. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spech

VBMR Griffon. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spech

Украинские власти понесли значительные финансовые убытки, заказывая вооружение у ненадёжных поставщиков. Об этом сообщает британское издание Financial Times (FT), опираясь на результаты своего расследования, основанного на утечке правительственных документов Украины.

Журналисты также провели десятки интервью с чиновниками, которые занимаются закупками, а также с торговцами оружием и детективами. Согласно публикации, попытки Киева приобретать вооружение через третьих лиц и у сомнительных компаний привели к «потере сотен миллионов долларов» в течение трёх лет.

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В некоторых случаях украинские власти перечисляли крупные задатки малознакомым фирмам, которые так и не выполнили свои обязательства по поставке вооружений или их компонентов. Кроме того, собеседники FT рассказали о ситуациях, когда из-за роста спроса на оружие оно покупалось по «крайне завышенным ценам», но оказывалось непригодным для использования.

В начале мая стало известно, что Пакистан испытывает нехватку боеприпасов из-за тайных поставок оружия на Украину. По данным западных СМИ, Исламабад начал нелегально продавать вооружение Киеву с 2022 года.

Лия Мурадьян
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