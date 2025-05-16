FT: Украина потеряла сотни миллионов долларов при нелегальной закупке оружия

Украинские власти понесли значительные финансовые убытки, заказывая вооружение у ненадёжных поставщиков. Об этом сообщает британское издание Financial Times (FT), опираясь на результаты своего расследования, основанного на утечке правительственных документов Украины.

Журналисты также провели десятки интервью с чиновниками, которые занимаются закупками, а также с торговцами оружием и детективами. Согласно публикации, попытки Киева приобретать вооружение через третьих лиц и у сомнительных компаний привели к «потере сотен миллионов долларов» в течение трёх лет.

В некоторых случаях украинские власти перечисляли крупные задатки малознакомым фирмам, которые так и не выполнили свои обязательства по поставке вооружений или их компонентов. Кроме того, собеседники FT рассказали о ситуациях, когда из-за роста спроса на оружие оно покупалось по «крайне завышенным ценам», но оказывалось непригодным для использования.