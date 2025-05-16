Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 04:12

Дроны, семена и даже фитнес-браслеты: Эксперт рассказал, что запрещено заказывать из Китая

Адвокат Халеян: Ввоз растений из Китая без фитосанитарных сертификатов запрещён

Российская таможня усилила контроль за определёнными категориями товаров из Китая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Российская таможня усилила контроль за определёнными категориями товаров из Китая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Российская таможня усилила контроль за определёнными категориями товаров из Китая. Адвокат Альберт Халеян рассказал «Газете.ru», что к 2025 году ожидается ужесточение правил ввоза устройств с искусственным интеллектом, включая дроны с функциями распознавания лиц или GPS-навигацией, которые могут быть изъяты как оборудование двойного назначения при отсутствии соответствующей сертификации.

«Это связано с поправками в закон «О государственном регулировании в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры», требующими обязательной сертификации подобных устройств в специализированных органах», — объяснил он.

Эксперт также обратил внимание на особые требования к медицинским гаджетам. Фитнес-трекеры с биометрическими функциями и портативные ЭКГ-аппараты подлежат обязательной регистрации в Росздравнадзоре. Кроме того, он упомянул о запрете на ввоз растений и семян без фитосанитарных сертификатов, DIY-наборов с мощными лазерами или химическими реактивами, а также техники с предустановленными VPN-сервисами.

Халеян подчеркнул, что незнание таможенных правил не освобождает от ответственности, и рекомендовал проверять товары в Едином таможенном тарифе ЕАЭС перед совершением покупки.

В Британии начали конфисковывать сэндвичи у туристов
В Британии начали конфисковывать сэндвичи у туристов

Ранее таможенные инспекторы в Уссурийске нашли у туриста, собирающегося отправиться в Китай на автобусе, пять лап гималайского медведя, которые весили примерно четыре килограмма. При этом у мужчины не оказалось никаких документов, подтверждающих законность перевозки такого необычного груза.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Китай
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar