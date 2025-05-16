Дроны, семена и даже фитнес-браслеты: Эксперт рассказал, что запрещено заказывать из Китая

Российская таможня усилила контроль за определёнными категориями товаров из Китая. Адвокат Альберт Халеян рассказал «Газете.ru», что к 2025 году ожидается ужесточение правил ввоза устройств с искусственным интеллектом, включая дроны с функциями распознавания лиц или GPS-навигацией, которые могут быть изъяты как оборудование двойного назначения при отсутствии соответствующей сертификации.

«Это связано с поправками в закон «О государственном регулировании в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры», требующими обязательной сертификации подобных устройств в специализированных органах», — объяснил он.

Эксперт также обратил внимание на особые требования к медицинским гаджетам. Фитнес-трекеры с биометрическими функциями и портативные ЭКГ-аппараты подлежат обязательной регистрации в Росздравнадзоре. Кроме того, он упомянул о запрете на ввоз растений и семян без фитосанитарных сертификатов, DIY-наборов с мощными лазерами или химическими реактивами, а также техники с предустановленными VPN-сервисами.

Халеян подчеркнул, что незнание таможенных правил не освобождает от ответственности, и рекомендовал проверять товары в Едином таможенном тарифе ЕАЭС перед совершением покупки.