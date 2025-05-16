Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 06:10

Суд поставил точку в споре зоозащитника с Эдгардом Запашным из-за «‎избиения тигров»

Суд решил отклонить иск зоозащитника Корецких к Эдгарду Запашному

Обложка © Telegram / Zапашный

Обложка © Telegram / Zапашный

Столичный Гагаринский суд не удовлетворил претензии активиста защиты животных Юрия Корецких к директору Большого московского государственного цирка, дрессировщику Эдгарду Запашному. Об этом свидетельствует информация из картотеки.

«Отказано в удовлетворении», — сказано в материалах.

«Справедливость восстановлена, но я не злорадствую! И дело здесь даже не в том, что суд поставил точку в судебном споре, который длился больше года, а в опровержении того потока лжи, который господин Корецких за год успел вылить на Большой Московский цирк!»,написал у себя в телеграм-канале Запашный.

Арбитражный суд отказался снять арест со всех активов Чубайса по иску «Роснано»
Арбитражный суд отказался снять арест со всех активов Чубайса по иску «Роснано»

Напомним, что обстановка начала накаляться ещё в феврале 2024 года, когда зоозащитник Корецких разместил в своих социальных сетях видео, на котором видно, как, якобы братья Запашные избивают тигров у себя в цирке. В ответ на это Эдгард Запашный заявил, что Корецких «открыто признает свою связь с «Правым сектором»*.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Эдгард Запашный
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar