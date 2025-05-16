Суд поставил точку в споре зоозащитника с Эдгардом Запашным из-за «‎избиения тигров»

Столичный Гагаринский суд не удовлетворил претензии активиста защиты животных Юрия Корецких к директору Большого московского государственного цирка, дрессировщику Эдгарду Запашному. Об этом свидетельствует информация из картотеки.

«Отказано в удовлетворении», — сказано в материалах.

«Справедливость восстановлена, но я не злорадствую! И дело здесь даже не в том, что суд поставил точку в судебном споре, который длился больше года, а в опровержении того потока лжи, который господин Корецких за год успел вылить на Большой Московский цирк!», — написал у себя в телеграм-канале Запашный.

Напомним, что обстановка начала накаляться ещё в феврале 2024 года, когда зоозащитник Корецких разместил в своих социальных сетях видео, на котором видно, как, якобы братья Запашные избивают тигров у себя в цирке. В ответ на это Эдгард Запашный заявил, что Корецких «открыто признает свою связь с «Правым сектором»*.