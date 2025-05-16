Мощный торнадо погрузил во тьму десятки тысяч американцев и сорвал концерт Бейонсе

Разрушительные погодные условия накрыли Соединённые штаты Америки (США), сразу в нескольких округах был зафиксирован сильнейший торнадо. Катаклизм накрыл Уабаша, Вадена, Стернс и Тодд в Миннесоте, а также Данн, Пирс и Пепин в Висконсине, сообщает KSTP.

Сильнейший торнадо накрыл США. Видео © X / WeatherNation

«По состоянию на четверг вечером около 15 000 человек остались без электричества в Миннесоте и ещё 47 000 человек в западном Висконсине, пока бригады работали над его восстановлением», — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за опасных погодных условий был отложен концерт американской певицы Бейонсе в Чикаго. Фанаты в ковбойских шляпах были вынуждены искать укрытие, чтобы не попасть в лапы разъярённой погоды. Исполнительница решила не выступать перед публикой из-за локации концерта, мероприятие должно было пройти на открытом стадионе «Солджер Филд», пишет NBC News.