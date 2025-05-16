ФБР предотвратило нападение боевика ИГИЛ* на военную базу в Мичигане

ФБР удалось предотвратить готовящееся нападение боевика ИГИЛ* на военный объект в штате Мичиган. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований США. Кэш Патель у себя в соцети Х.

Патель уточнил, что мишенью должен был стать объект в городе Уоррен, штат Мичиган. По данным следствия, некий Аммар Абдулмажид Мохамед Саид планировал устроить кровавую расправу — массовую стрельбу — прямо на территории Командования танков, автомобилей и вооружений американской армии (TACOM).

Совместными усилиями его команды и партнеров попытка совершить нападение была успешно сорвана. Подозреваемый был взят под стражу в течение текущей недели, как сообщил глава ведомства. Более подробная информация о ходе расследования и потенциальных мотивах преступника на данный момент не разглашается.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что один из главарей ИГИЛ* по прозвищу Абу Хадиджа был убит в Ираке. Он планировал операции, продумывал логистику и отвечал за финансы группировки.