В Подмосковье продают пушку времён Бородинской битвы

На городской доске объявлений подмосковного Волоколамска появилось необычное предложение. Местный житель выставил на продажу макет пушки образца 1812 года. Автор изделия заявил, что вся работа выполнена полностью вручную из дерева.

Макет напоминает настоящее артиллерийское орудие того времён Бородинской битвы. У него вращаются колёса, а ствол можно наклонять. Продавец также отметил, что готов обсудить цену и не исключает возможность торга.

Такое изделие может заинтересовать не только благодаря своему внешнему виду, но и своей уникальностью. Макет отлично подойдёт для коллекционеров или любителей исторических предметов, сообщает интернет-издание Regions.ru.