«Из грязи в князи»: Галустяна обвинили в неблагодарности к бывшей жене

Не существует мужчин, которые смогли бы добиться значительных успехов без поддержки сильной женщины за спиной, уверена психоаналитик Ирина Смолярчук. По её словам, бывшая жена юмориста Михаила Галустяна помогала ему и делила все трудности на пути становления, несмотря на споры, скандалы и усталость.

Однако когда супруги достигли значимых успехов и уже могли расслабиться, они поняли, что очень тяжело нести память о прошлом: как о радостных моментах, так и о трудностях. Виктория была для Михаила серьёзным тылом, он восходил на свой олимп благодаря её поддержке. Тем не менее у комика случилась «настоящая мужская звёздная истерия», которая связана с проявлениями сексуальной циничности и неблагодарностью, считает эксперт.

«Виктория из грязи в князи его вытащила, помогла ему не вымотаться, чтобы он не выгорел профессионально, и за это заплатила разводом», — заключила собеседница «Радио 1».