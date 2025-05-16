«Из грязи в князи»: Галустяна обвинили в неблагодарности к бывшей жене
Психоаналитик Смолярчук: Жена Галустяна «из грязи в князи его вытащила»
Михаил Галустян с бывшей женой Викторией. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / victoriagalustyan
Не существует мужчин, которые смогли бы добиться значительных успехов без поддержки сильной женщины за спиной, уверена психоаналитик Ирина Смолярчук. По её словам, бывшая жена юмориста Михаила Галустяна помогала ему и делила все трудности на пути становления, несмотря на споры, скандалы и усталость.
Однако когда супруги достигли значимых успехов и уже могли расслабиться, они поняли, что очень тяжело нести память о прошлом: как о радостных моментах, так и о трудностях. Виктория была для Михаила серьёзным тылом, он восходил на свой олимп благодаря её поддержке. Тем не менее у комика случилась «настоящая мужская звёздная истерия», которая связана с проявлениями сексуальной циничности и неблагодарностью, считает эксперт.
«Виктория из грязи в князи его вытащила, помогла ему не вымотаться, чтобы он не выгорел профессионально, и за это заплатила разводом», — заключила собеседница «Радио 1».
Напомним, ранее Михаил Галустян объявил о разводе. Шоумен расстался с женой Викторией после 18 лет брака. Как оказалось, семья официально распалась ещё в прошлом году, однако лишь сейчас супруги решили поделиться этим с публикой. Позже Виктория опровергла слухи о предательстве комика.