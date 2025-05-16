Проезд через Ангарский перевал в Крыму временно закрыли
Движение по дороге из Алушты в Симферополь перекрыли утром 16 мая
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В Крыму власти объявили о временном перекрытии отрезка дороги от Алушты в сторону Симферополя через Ангарский перевал. Информацией поделилась в телеграм-канале глава администрации Алушты Галина Огнева.
«Проезд в направлении города Симферополь через Ангарский перевал временно закрыт для всех видов транспорта. Прошу всех отнестись с пониманием и доверять только официальным источникам информации», — сказано в тексте.
В министерстве транспорта Крыма уточнили, что перекрыто движение от села Лозовое в направлении Алушты. Автомобилистам посоветовали двигаться по трассе «Таврида» до Севастополя, а затем в сторону Ялты. Объявление о перекрытии движения появилось16 мая в 7:53. Примерно через час в министерстве сообщили, что движение восстановлено, но осуществляется в режиме реверса.
Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали 52-летнего безработного жителя посёлка Советский, который призывал к разрушению Крымского моста. Мужчина активно участвовал в украинских онлайн-сообществах, где публиковались антироссийские материалы, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ и разжигание русофобии.