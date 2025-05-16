«Удар по цивилизации»: Российский учёный оценил сценарий взрыва Земли из-за потепления

Российский эколог Антолий Баташев прокомментировал исследование австралийского геофизика Тома Дж. Чалко 2001 года о том, что глобальное потепление может спровоцировать взрыв ядра Земли из-за парникового эффекта и ядерного тепла в центре планеты. Учёный считает изыскания коллеги «абсурдной научной гипотезой».

Баташев отметил, что подобные идеи обсуждались ещё в советских научных кругах. Геофизик Анатолий Лебедев тогда утверждал, что если бы ядро Земли было настолько горячим, планета давно бы самоуничтожилась, поскольку многие минералы плавятся и испаряются при таких температурах.

«Глобальное потепление, по мнению Лебедева, несёт другую угрозу планете – планетарный катаклизм. Когда шапки льда начинают таять, постепенно нарушается центр масс на планете. <…> Земля, утратив центр масс, может крутануться вокруг оси, что неизбежно вызовет гигантское суперцунами», — рассказал эколог в беседе с «Постньюс».

Баташев также отметил угрозу деградации вечной мерзлоты, которая высвободит метан в атмосферу, приведёт к провалам почвы и другим негативным последствиям. Однако масштабы глобального потепления могут быть преувеличены. Атмосфера с набором высоты становится холоднее, и образующаяся вода в процессе потепления может частично нейтрализовать негативный эффект.

«Глобальный катаклизм – это удар по цивилизации, но при должной подготовке к нему — не приговор», — подытожил эколог.