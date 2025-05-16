«Удар по цивилизации»: Российский учёный оценил сценарий взрыва Земли из-за потепления
Эколог Баташев заявил, что идея о взрыве Земли из-за потепления — это абсурд
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Российский эколог Антолий Баташев прокомментировал исследование австралийского геофизика Тома Дж. Чалко 2001 года о том, что глобальное потепление может спровоцировать взрыв ядра Земли из-за парникового эффекта и ядерного тепла в центре планеты. Учёный считает изыскания коллеги «абсурдной научной гипотезой».
Баташев отметил, что подобные идеи обсуждались ещё в советских научных кругах. Геофизик Анатолий Лебедев тогда утверждал, что если бы ядро Земли было настолько горячим, планета давно бы самоуничтожилась, поскольку многие минералы плавятся и испаряются при таких температурах.
«Глобальное потепление, по мнению Лебедева, несёт другую угрозу планете – планетарный катаклизм. Когда шапки льда начинают таять, постепенно нарушается центр масс на планете. <…> Земля, утратив центр масс, может крутануться вокруг оси, что неизбежно вызовет гигантское суперцунами», — рассказал эколог в беседе с «Постньюс».
Баташев также отметил угрозу деградации вечной мерзлоты, которая высвободит метан в атмосферу, приведёт к провалам почвы и другим негативным последствиям. Однако масштабы глобального потепления могут быть преувеличены. Атмосфера с набором высоты становится холоднее, и образующаяся вода в процессе потепления может частично нейтрализовать негативный эффект.
«Глобальный катаклизм – это удар по цивилизации, но при должной подготовке к нему — не приговор», — подытожил эколог.
Ранее Life.ru рассказал, что жизнь на планете Земля может прекратить примерно в 1000002021 году. Такой вывод сделали учёные из NASA и японского Университета Тохо. Они провели данное исследование с помощью суперкомпьютера и смогли спрогнозировать сценарий, основываясь на сложной биогеохимической и климатической модели.