«Заройте топор войны!» Депутату Госдумы угрожают после критики «зарвавшегося» чиновника
Депутат Госдумы Тумусов получил угрозы после критики мэра Хабаровска Кравчука
Депутат Государственной Думы Федот Тумусов. Обложка © Справедливая Россия
Депутат Государственной Думы Федот Тумусов начал получать угрозы после того, как высказался с критикой в адрес мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Парламентарий написал в соцсетях, что получил странные сообщения от некого человека с предложением оставить в покое «очень уважаемого человека».
Тумусов ранее выражал недовольство в своих видеороликах как состоянием дорог в Хабаровске, так и предоставлением жилья бывшим иностранным гражданам. Вскоре после этого политику посыпались сообщения от человека «заинтересованного в развитии города». Тот прозрачно намекнул на возможные последствия, заявив, что «спокойствие его и его близких» может быть обеспечено в обмен на молчание.
«Моя задача не знакомиться, а передать предложение от Сергея Анатольевича зарыть топор войны. Этот конфликт нам всем не нужен, в стране и так тяжёлые времена», – обратился собеседник к парламентарию.
Тумусов же решил немедленно обратится к губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтярёву с просьбой о проведении расследования и «привести в чувство зарвавшихся чиновников». В администрации города заявили, что отправитель угроз не имеет никакого отношения к Кравчуку.
Ранее стало известно, что в Великом Новгороде поступило огромное количество сообщений от неизвестных отправителей с угрозами о минировании школ и детсадов. На связь к жителям региона срочно вышел мэр Александр Розбаум. Он сообщил, что на территориях уже активирован полный комплекс мер безопасности.