Стало известно, почему Андрей Малахов уже 8 лет скрывает единственного сына
Андрей Малахов заявил, что скрывает сына от публики, чтобы его не травмировать
Андрей Малахов с женой. Обложка © ТАСС / Анна Салынская
Популярный российский телеведущий Андрей Малахов заявил, что не хочет публичной жизни для своего 8-летнего сына Александра. По словам журналиста, мальчик уже болезненно реагирует на популярность отца и навязчивых поклонников, поэтому он не хочет травмировать его ещё больше.
«Это только будет разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку. Ему и так непросто, когда мы где-то и люди подбегают с просьбами сфотографироваться. Причём он это замечает раньше, чем я. Он понимает, кто папа и это тоже внутренняя ответственность, которая, может, его до конца не радует», — поделился Малахов в шоу ALEKÓ IN MY BAG.
Напомним, Андрей Малахов женился на Наталье Шкулевой в 2011 году. У пары в 2017 году родился сын Саша. Телеведущий никогда не афишировал свою личную жизнь и не рассказывал, как воспитывает ребёнка. А недавно Малахов попал в скандал. Он сделал подарок певцу Филиппу Киркорову на сумму более миллиона рублей. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов тут же предложил телезвезде пересмотреть свои приоритеты и, например, помочь деньгами бойцам СВО.