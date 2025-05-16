Стало известно, почему Андрей Малахов уже 8 лет скрывает единственного сына

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов заявил, что не хочет публичной жизни для своего 8-летнего сына Александра. По словам журналиста, мальчик уже болезненно реагирует на популярность отца и навязчивых поклонников, поэтому он не хочет травмировать его ещё больше.

«Это только будет разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку. Ему и так непросто, когда мы где-то и люди подбегают с просьбами сфотографироваться. Причём он это замечает раньше, чем я. Он понимает, кто папа и это тоже внутренняя ответственность, которая, может, его до конца не радует», — поделился Малахов в шоу ALEKÓ IN MY BAG.