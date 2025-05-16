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Регион
16 мая, 09:24

Стало известно, почему Андрей Малахов уже 8 лет скрывает единственного сына

Андрей Малахов заявил, что скрывает сына от публики, чтобы его не травмировать

Андрей Малахов с женой. Обложка © ТАСС / Анна Салынская

Андрей Малахов с женой. Обложка © ТАСС / Анна Салынская

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов заявил, что не хочет публичной жизни для своего 8-летнего сына Александра. По словам журналиста, мальчик уже болезненно реагирует на популярность отца и навязчивых поклонников, поэтому он не хочет травмировать его ещё больше.

«Это только будет разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку. Ему и так непросто, когда мы где-то и люди подбегают с просьбами сфотографироваться. Причём он это замечает раньше, чем я. Он понимает, кто папа и это тоже внутренняя ответственность, которая, может, его до конца не радует»,поделился Малахов в шоу ALEKÓ IN MY BAG.

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Напомним, Андрей Малахов женился на Наталье Шкулевой в 2011 году. У пары в 2017 году родился сын Саша. Телеведущий никогда не афишировал свою личную жизнь и не рассказывал, как воспитывает ребёнка. А недавно Малахов попал в скандал. Он сделал подарок певцу Филиппу Киркорову на сумму более миллиона рублей. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов тут же предложил телезвезде пересмотреть свои приоритеты и, например, помочь деньгами бойцам СВО.

Татьяна Миссуми
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