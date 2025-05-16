«Стоим до конца»: Соратник Кадырова раскрыл бескомпромиссную тактику «Ахмата»

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов поделился ключевым принципом действий бойцов спецназа «Ахмат». В своём телеграм-канале он подчеркнул исключительную стойкость военнослужащих, отметив, что они стоят на своих позициях до последнего.

По его словам, для бойцов «Ахмата» концепции отхода или оставления занимаемых рубежей просто «не существует». Командир акцентировал внимание на том, что подразделение ни разу не уступило ни одного участка в зоне проведения боевых действий.

«Ахмат» может отойти, если он умер, к небу, к Всевышнему, но не отойти, оставив позиции, отдав их врагу», — заключил военачальник.