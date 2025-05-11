Российские подразделения пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области. Операция была проведена силами спецназа «Ахмат», действующего в составе группировки войск «Север». Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий с позывным Оптима.

По словам бойца, группа из семи военнослужащих ВСУ была замечена при попытке пересечь границу со стороны Сумской области через лесной массив. Их «приветственным залпом» встретили танкисты: удары наносились одновременно по движущейся пехоте на открытой местности и укрытым позициям противника.

Попытка прорыва была остановлена. Когда на помощь украинским бойцам попыталась выдвинуться французская БМП ВСУ, по ней точечно отработали расчёты беспилотников «Ахмата».