«Приветственный залп» танков сорвал вторжение украинской пехоты в Россию через лес
Военнослужащие спецназа «Ахмат» уничтожили ДРГ ВСУ, прорывающуюся под Белгород
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Российские подразделения пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области. Операция была проведена силами спецназа «Ахмат», действующего в составе группировки войск «Север». Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий с позывным Оптима.
По словам бойца, группа из семи военнослужащих ВСУ была замечена при попытке пересечь границу со стороны Сумской области через лесной массив. Их «приветственным залпом» встретили танкисты: удары наносились одновременно по движущейся пехоте на открытой местности и укрытым позициям противника.
Попытка прорыва была остановлена. Когда на помощь украинским бойцам попыталась выдвинуться французская БМП ВСУ, по ней точечно отработали расчёты беспилотников «Ахмата».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска пять раз пытались прорваться через российскую границу во время перемирия в честь Дня Победы. По словам российского лидера, ВСУ понесли колоссальные потери во время своих штурмов.