Путину доверяют более 80% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют более 80% граждан РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно его данным, доверяют главе государства 81,2% россиян. 79,2% опрошенных одобряют деятельность президента.

Также опрос показал, что премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 62,3% респондентов. При этом деятельность правительства одобряют 52,7% граждан.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то 36,8% россиян проголосовали бы за «Единую Россию». Далее идут ЛДПР (11,2%), КПРФ (9,9%), «Новые люди» (6,4%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (4%). 9,1% респондентов указали непарламентские партии.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 5-11 мая 2025 года. В нём приняло участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.