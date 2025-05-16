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16 мая, 09:16

Путину доверяют более 80% россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют 81,2% граждан России

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президенту России Владимиру Путину доверяют более 80% граждан РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно его данным, доверяют главе государства 81,2% россиян. 79,2% опрошенных одобряют деятельность президента.

Также опрос показал, что премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 62,3% респондентов. При этом деятельность правительства одобряют 52,7% граждан.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то 36,8% россиян проголосовали бы за «Единую Россию». Далее идут ЛДПР (11,2%), КПРФ (9,9%), «Новые люди» (6,4%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (4%). 9,1% респондентов указали непарламентские партии.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 5-11 мая 2025 года. В нём приняло участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Путин постоянно думает, как повысить доверие россиян к власти
Путин постоянно думает, как повысить доверие россиян к власти

Ранее ВЦИОМ отметил резкий рост доверия россиян к Владимиру Жириновскому. Несмотря на то, что политик пользовался популярностью и при жизни, рекордные цифры были зафиксированы именно после его ухода.

Никита Никонов
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