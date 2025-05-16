Около 2,5 тыс. случаев укусов клещей зафиксировано с начала сезона в Подмосковье

С начала сезона в Подмосковье зафиксировано около 2,5 тысячи обращений в медучреждения по поводу укусов клещей. Об этом сообщает 16 мая региональное управление Роспотребнадзора.

«Зарегистрировано порядка 2,5 тыс. обращений за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей. Это соответствует среднемноголетним показателям», — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что от клещевого энцефалита в регионе уже привиты свыше 8 тысяч человек, включая более 2,5 тысяч детей.

Лабораторно исследовано более 500 клещей: в 11,1% случаев выявлены возбудители иксодового боррелиоза, в 0,7% — анаплазмоза. С начала 2025 года зафиксировано 23 случая болезни Лайма — это в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Случаев клещевого вирусного энцефалита в области не выявлено.