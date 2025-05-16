Котяков заявил, что изучит предложение о введении непрерывных выходных 1–9 мая
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что предложение об установлении непрерывных майских выходных с 1 по 9 мая 2026 года требует дополнительного изучения.
«Давайте я ознакомлюсь с этим [предложением], потому что буквально только сегодня утром прочитал в СМИ», — сказал министр.
Напомним, в Госдуме предложили сделать нерабочими все дни с 1 по 9 мая. Депутат Игорь Антропенко выразил мнение, что реализовать данную инициативу было бы целесообразно. Он отметил, что это даст гражданам возможность спокойно подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках.