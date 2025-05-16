Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 10:17

Путин вечером может провести международный телефонный разговор

Песков: Путин вечером в пятницу может провести международный телефонный разговор

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин может сегодня вечером провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня мы не исключаем международный телефонный разговор вечером», — сказал Песков на брифинге.

Лукашенко рассказал о недавнем разговоре с Путиным
Лукашенко рассказал о недавнем разговоре с Путиным

Напомним, в эти минуты стартуют переговоры России и Украины в Стамбуле. Делегация РФ уже на месте. Её глава, помощник президента Владимир Мединский заявил о наличии всех необходимых полномочий для ведения переговоров, а также о полученных инструкциях из Кремля.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar