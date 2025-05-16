Путин вечером может провести международный телефонный разговор
Песков: Путин вечером в пятницу может провести международный телефонный разговор
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин может сегодня вечером провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня мы не исключаем международный телефонный разговор вечером», — сказал Песков на брифинге.
Напомним, в эти минуты стартуют переговоры России и Украины в Стамбуле. Делегация РФ уже на месте. Её глава, помощник президента Владимир Мединский заявил о наличии всех необходимых полномочий для ведения переговоров, а также о полученных инструкциях из Кремля.