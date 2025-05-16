В Кремле оценили возможность наладить отношения России и НАТО

Речи о налаживании отношений России и НАТО не может идти в текущих условиях, поскольку Североатлантический альянс фактически воюет на стороне Украины против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в нынешних условиях рассуждать о восстановлении сотрудничества или налаживании полноценного диалога с НАТО крайне трудно.

Песков объяснил это тем, что, по мнению Москвы, военно-политический блок фактически стал стороной конфликта, ведя, по сути, боевые действия против Российской Федерации. Таким образом, пока сохраняется подобная ситуация, говорить о перспективах партнёрства с НАТО бессмысленно, заключил пресс-секретарь российского лидера.

«Сейчас говорить о возобновлении какого-то партнерства, какого-то диалога, в то время, когда НАТО как Североатлантический альянс фактически воюет с РФ, трудно об этом говорить», — сказал Песков.