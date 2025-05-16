Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 10:21

В Кремле оценили возможность наладить отношения России и НАТО

Песков: В данный момент трудно говорить о налаживании отношений РФ и НАТО

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Vitalii Stock

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Vitalii Stock

Речи о налаживании отношений России и НАТО не может идти в текущих условиях, поскольку Североатлантический альянс фактически воюет на стороне Украины против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в нынешних условиях рассуждать о восстановлении сотрудничества или налаживании полноценного диалога с НАТО крайне трудно.

Песков объяснил это тем, что, по мнению Москвы, военно-политический блок фактически стал стороной конфликта, ведя, по сути, боевые действия против Российской Федерации. Таким образом, пока сохраняется подобная ситуация, говорить о перспективах партнёрства с НАТО бессмысленно, заключил пресс-секретарь российского лидера.

«Сейчас говорить о возобновлении какого-то партнерства, какого-то диалога, в то время, когда НАТО как Североатлантический альянс фактически воюет с РФ, трудно об этом говорить», — сказал Песков.

В Кремле оценили перспективы личной встречи Путина и Трампа
В Кремле оценили перспективы личной встречи Путина и Трампа

Ранее американские СМИ сообщали, что Соединённые Штаты предложили вновь наладить работу Совета Россия — НАТО, которая фактически полностью свернулась после начала специальной военной операции. В США считают, что это поможет урегулировать украинский конфликт.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Противостояние России и НАТО
  • НАТО
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar