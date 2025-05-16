Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 11:15

Путин провёл совещание с Совбезом по вопросам информационной безопасности

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в пятницу провёл по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В повестке дня стояло обеспечение информационной безопасности.

Путин проводит совещание с Совбезом. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин на совещании дал стамбульской делегации чёткие инструкции по стратегии
Путин на совещании дал стамбульской делегации чёткие инструкции по стратегии

Ранее стало известно, что Путин может сегодня вечером провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Больше никаких подробностей не разглашалось.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Совбез РФ
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar