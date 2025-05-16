Путин провёл совещание с Совбезом по вопросам информационной безопасности

Президент России Владимир Путин в пятницу провёл по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В повестке дня стояло обеспечение информационной безопасности.

Ранее стало известно, что Путин может сегодня вечером провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Больше никаких подробностей не разглашалось.