Саратовскую учительницу, уволенную из-за свастики, восстановили в должности
Под Саратовом вернули к работе учительницу, уволенную из-за свастики в спектакле
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Учительница из Саратовской области, уволенная после спектакля, приуроченного к 9 Мая, сообщила, что её восстановили на прежней должности. Об этом пишет «Взгляд-инфо».
«Доброе имя и мне, и школе вернули. Я рада, что смогла добиться своего. Дети и учителя тоже довольны», — отметила она.
Учительница добавила, что чиновники извинились перед ней за поспешные действия без должного разбора ситуации.
«Главное, что меня восстановили», — подытожила педагог.
Напомним, Веру Башкову уволили из школы в посёлке Тепличный после постановки спектакля по повести Валентина Катаева «Сын полка» — причиной стала фотография, на которой на костюме отрицательного персонажа была изображена символика, связанная с нацизмом. Снимок увидела чиновница, не присутствовавшая на спектакле, и после этого Башкову обвинили в пропаганде и уволили.