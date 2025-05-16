Саратовскую учительницу, уволенную из-за свастики, восстановили в должности

Учительница из Саратовской области, уволенная после спектакля, приуроченного к 9 Мая, сообщила, что её восстановили на прежней должности. Об этом пишет «Взгляд-инфо».

«Доброе имя и мне, и школе вернули. Я рада, что смогла добиться своего. Дети и учителя тоже довольны», — отметила она.

Учительница добавила, что чиновники извинились перед ней за поспешные действия без должного разбора ситуации.

«Главное, что меня восстановили», — подытожила педагог.