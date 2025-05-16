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16 мая, 15:53

Саратовскую учительницу, уволенную из-за свастики, восстановили в должности

Под Саратовом вернули к работе учительницу, уволенную из-за свастики в спектакле

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Учительница из Саратовской области, уволенная после спектакля, приуроченного к 9 Мая, сообщила, что её восстановили на прежней должности. Об этом пишет «Взгляд-инфо».

«Доброе имя и мне, и школе вернули. Я рада, что смогла добиться своего. Дети и учителя тоже довольны», — отметила она.

Учительница добавила, что чиновники извинились перед ней за поспешные действия без должного разбора ситуации.

«Главное, что меня восстановили», — подытожила педагог.

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Напомним, Веру Башкову уволили из школы в посёлке Тепличный после постановки спектакля по повести Валентина Катаева «Сын полка» — причиной стала фотография, на которой на костюме отрицательного персонажа была изображена символика, связанная с нацизмом. Снимок увидела чиновница, не присутствовавшая на спектакле, и после этого Башкову обвинили в пропаганде и уволили.

Анастасия Никонорова
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