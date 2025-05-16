«Возможно всё»: В России высказались о возвращении «Одессы Жванецкого»
Кинопродюсер Алексей Рязанцев не исключил возвращения «Одессы Жванецкого»
Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roaming Pictures
Кинопродюсер Алексей Рязанцев посчитал ужасным тот факт, что власти Украины переименовали в Одессе Бульвар Жванецкого, названный в честь в выдающегося советского писателя-сатирика и уроженца города. При этом он не исключил возвращения «Одессы Жванецкого», ответив на этот вопрос словами «возможно всё».
«[Переименоввние в Одессе бульвар Жванецкого] — это ужасно. Как и снос памятников Екатерине, снос памятников Пушкину, это ужасно», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Напомним, ранее сообщалось о переименовании в Одессе Бульвара Жванецкого, который также носил название Комсомольский бульвар. Сейчас он называется Бульвар Военно-морских сил.