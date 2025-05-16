«Возможно всё»: В России высказались о возвращении «Одессы Жванецкого»

Кинопродюсер Алексей Рязанцев посчитал ужасным тот факт, что власти Украины переименовали в Одессе Бульвар Жванецкого, названный в честь в выдающегося советского писателя-сатирика и уроженца города. При этом он не исключил возвращения «Одессы Жванецкого», ответив на этот вопрос словами «возможно всё».